"Жаркая" ночь: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге
10:52, 31 января 2017Война
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Ночь на Светлодарской дуге на Донбассе была "жаркой".
На Светлодарской дуге снова "жарко" / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Что бы не распространяли и не писали сепарские ресурсы и откровенные враги - у нас нет погибших на Светлодарской дуге", - заверил он.
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Также волонтер рассказал, что среди украинских военных один раненый.
"И то ранение не тяжёлое, а так все живы, в строю и на передовых позициях!Хотя ночь была "жаркая", - отметил Мысягин.
Напомним, 30 января пророссийские террористы подтянули все тяжёлое вооружение к Светлодарской дуге. Кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяли "Грады".
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