"Жаркая" ночь: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Что бы не распространяли и не писали сепарские ресурсы и откровенные враги - у нас нет погибших на Светлодарской дуге", - заверил он.

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Также волонтер рассказал, что среди украинских военных один раненый.

"И то ранение не тяжёлое, а так все живы, в строю и на передовых позициях!Хотя ночь была "жаркая", - отметил Мысягин.

Напомним, 30 января пророссийские террористы подтянули все тяжёлое вооружение к Светлодарской дуге. Кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяли "Грады".