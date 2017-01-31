"Жаркая" ночь: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге

10:52, 31 января 2017
Война
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Ночь на Светлодарской дуге на Донбассе была "жаркой".

На Светлодарской дуге снова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Что бы не распространяли и не писали сепарские ресурсы и откровенные враги - у нас нет погибших на Светлодарской дуге", - заверил он.

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Также волонтер рассказал, что среди украинских военных один раненый.

"И то ранение не тяжёлое, а так все живы, в строю и на передовых позициях!Хотя ночь была "жаркая", - отметил Мысягин.

 Напомним, 30 января пророссийские террористы подтянули все тяжёлое вооружение к Светлодарской дуге. Кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяли "Грады".

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Теги: #военные#волонтер#Светлодарская дуга