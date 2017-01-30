На Светлодарской дуге снова "жарко": в ход пошли "Грады" - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, отметив, что там со вчерашнего вечера и по сей момент "очень жарко".

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"Орки подтянули все тяжёлое вооружение, которое, как им казалось, они скрытно подтягивали прошедшие дни. Есть информация, что кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяют "Грады", - говорится в его сообщении.

При этом волонтер уверяет, что у 54-й бригады все под контролем.

"Наша славная пехота стоит на всех своих новых и старых боевых позициях. "Третья сила" тоже на месте", - рассказал Мысягин.