Нардеп рассказал, как проходит блокада "Д/ЛНР" (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Он рассказал, что ветераны АТО предупредили СБУ, все правоохранительные органы о том, что они заблокировали движение по железнодорожным путям.

Однако вчера около 18 часов была совершена попытка прорвать блокаду грузовым поездом, который с подконтрольной Украине территории пытался протащить 56 вагонов на оккупированную территорию.

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По словам Семенченко, ночь прошла спокойно.

"Представители почти всех воинских частей, которые находятся рядом, отзвонились и выразили свою поддержку. Генералы и "начальство на верху" матерятся и топают ногами", - рассказал он.

По словам экс-комбата "Донбасса", в 10:00 к ветеранам АТО приедут руководители Луганской области.

"Наверное, будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ", - написал Семенченко.

Как сообщал УНИАН, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.