РФ может использовать 10-тысячную дивизию для усиления оккупационных сил на Донбассе - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он напомнил, что вчера были обнародованы первые результаты работы мультинациональной инспекционной группы, которая инспектировала территорию России у границы с Украиной.

Мотузяник отметил, что инспекторы из Украины, Канады и Дании работали в Ростовской области РФ.

«Вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил РФ, которая, по оценкам экспертов, будет насчитывать более 10,5 тыс. человек. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии. Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия деятельности российско-оккупационных войск на территориях Украины», - отметил представитель Минобороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 января в Генштабе ВСУ заявили, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Выявлено, что Россия в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности (ВД-2011) начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью более 10 тыс. военных.