Российское командование приказало боевикам оформлять ликвидированных на Донбассе наемников как пострадавших от несчастных случаев

Российское командование приказало подконтрольным боевикам оформлять боевые потери на востоке Украины в виде пострадавших в результате несчастных случаев.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Растет количество потерь личного состава соединений и частей 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ. С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 армейского корпуса обратилось к командованию корпуса с предложением о развертывании дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им. Менжинского. Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание», – утверждается в сообщении.

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По информации разведки, военнослужащим 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. Командованием 2 армейского корпуса приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.

«Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях», – заявили в ГУР.

Как сообщал УНИАН ранее, российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Илья Кива.

"Сейчас Россия частично отводит свои войска. Она начала, и это движение есть. Но в последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ или если будет политическая или отдельная воля, они так же нарастят свое присутствие", - рассказал он.

По словам Кивы, которые подтверждаются данными разведки, сейчас российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ, а это свидетельствует о том, что Кремль ослабляет свой контроль за этими территориями.