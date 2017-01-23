Российское командование приказало боевикам оформлять ликвидированных на Донбассе наемников как пострадавших от несчастных случаев
Разведка также сообщает, что таким образом командование пытается скрыть потери среди наемников.
Российское командование приказало подконтрольным боевикам оформлять боевые потери на востоке Украины в виде пострадавших в результате несчастных случаев.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Растет количество потерь личного состава соединений и частей 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ. С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 армейского корпуса обратилось к командованию корпуса с предложением о развертывании дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им. Менжинского. Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание», – утверждается в сообщении.
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По информации разведки, военнослужащим 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. Командованием 2 армейского корпуса приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
«Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях», – заявили в ГУР.
Как сообщал УНИАН ранее, российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Илья Кива.
"Сейчас Россия частично отводит свои войска. Она начала, и это движение есть. Но в последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ или если будет политическая или отдельная воля, они так же нарастят свое присутствие", - рассказал он.
По словам Кивы, которые подтверждаются данными разведки, сейчас российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ, а это свидетельствует о том, что Кремль ослабляет свой контроль за этими территориями.