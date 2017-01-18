ДРГ боевиков пыталась прорваться во взятое под контроль ВСУ Новолуганское (видео)

Видео попытки прорыва террористов на своей странице в Facebook опубликовал журналист Александр Махов.

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Он рассказал, что бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс Украина" удалось заметить приближение противника с помощью беспилотника и отбить атаку.

Военные показали кадры, снятые аэроразведкой на подступах к посёлку, на которых видно перемещение вражеской ДРГ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Также украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в районе Светлодарской дуги.