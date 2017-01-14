Минометы, гранатометы, артиллерия: боевики за сутки 62 раза обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО, однин военный ранен.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По сообщению, на Мариупольском направлении – из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутове, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке – БМП.

На Донецком направлении – по Верхнеторецкому боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганском, Северном, Зайцевому, Южном, Новгородском, Троицком, Каменке и Авдеевке – из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На Луганском – из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицком. По Новоолександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару – из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозванівки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер, отмечают в штабе АТО.