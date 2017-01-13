Боевики продолжают обстрелы на всех направлениях, одного военного ранили – штаб АТО
19:00, 13 января 2017Война
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Боевики в течение дня совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, одного военного ранили.
На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное / censor.net.ua
Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.
Так, на Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по Гнутово, Павлополю, Новотроицкому и Широкино. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы.
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На Донецком направлении, по данным штаба АТО, по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении по Крымскому огонь вел снайпер.
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