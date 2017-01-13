Боевики продолжают обстрелы на всех направлениях, одного военного ранили – штаб АТО

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

Так, на Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по Гнутово, Павлополю, Новотроицкому и Широкино. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы.

Читайте такжеВ штабе АТО подтвердили факт передачи боевиками тел трех украинских военных

На Донецком направлении, по данным штаба АТО, по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении по Крымскому огонь вел снайпер.