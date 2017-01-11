Украинский генерал: российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал генерал-майор Борис Кременецкий, который руководил украинской стороной СЦКК.

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ. Другого там просто быть не может", - убежден он.

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Кременецкий привел пример, когда один из наблюдателей - представитель европейской страны, но защищал в Санкт-Петербурге работу на тему "Борцы за свободу Донбасса".

Кроме того, в СЦКК нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Да, есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях.

"Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем. Были такие случаи... Тогда некоторые наблюдатели просто оставляли миссию и ехали домой", - рассказал экс-глава украинской стороны СЦКК.

Ранее посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэниел Бэер заявлял о более 30 тысяч человек в военной форме, которые прибыли из России на оккупированную часть Донбасса.