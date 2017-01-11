ВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта (видео)

Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов, опубликованном на YouTube-канале.

Украинский флаг бойцы АТО установили под покровом ночи между двух позиций боевиков.

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По словам украинских солдат, на участке фронта возле Донецкого аэропорта уже несколько дней относительно тихо. Во время затишья военные занимаются обустройством новых позиций.

Со стороны позиций боевиков раздаются звуки работы тяжелой военной техники, что свидетельствует либо о ротации, либо об укреплении позиций.