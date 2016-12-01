Россия готовит ротацию десантников на севере оккупированного Крыма - пограничники

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг, передает "Украинская правда".

"На крымском направлении завершается подготовка к непосредственной ротации подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на передовых позициях на севере аннексированного крымского полуострова", – сказал он.

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"Так, батальонно-тактическую группу, сформированную из числа военнослужащих 247 десантного штурмового полка, который дислоцируется в Ставрополе, находившихся на временно оккупированной территории Крыма с начала августа текущего года, до конца текущей недели должно заменить батальонно-тактическая группа из состава 106 воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в городе Тула Российской Федерации", – уточнил Слободян.