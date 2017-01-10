"Цифры, которые шокируют": журналист рассказал о количестве самоубийств среди военных в зоне АТО за прошлый год (документ)
20:33, 10 января 2017Война
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В прошлом году в зоне АТО небоевых потерь среди украинских военных было больше, чем погибших в боях.
В боях за 2016 год погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256 / УНИАН
Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак, ссылаясь на официальные данные Минобороны.
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"Сегодня получил ответ из Минобороны на свой запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней – 58", - пишет журналист.
По его словам, он теперь готовит запрос в военную прокуратуру: "сколько виновных за не боевые потери было установлено".
Документ / facebook.com/oleksii.bratushchak
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