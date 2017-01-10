"Цифры, которые шокируют": журналист рассказал о количестве самоубийств среди военных в зоне АТО за прошлый год (документ)

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Алексей Братущак, ссылаясь на официальные данные Минобороны.

Читайте также"Все сделали тихо": военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге - волонтер

"Сегодня получил ответ из Минобороны на свой запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней – 58", - пишет журналист.

По его словам, он теперь готовит запрос в военную прокуратуру: "сколько виновных за не боевые потери было установлено".