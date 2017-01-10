Российский оппозиционер оценил последствия вторжения России на Донбасс

Об этом заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает Обозреватель.

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Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня на Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".

"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило на Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.

Напомним, 9 января российский оппозиционер, зампредседателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины.