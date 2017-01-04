На Донбассе погиб многодетный боец из полка "Киев" (фото, видео)

13:44, 04 января 2017
Война
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3 января на Донбассе погиб боец полка "Киев" Николай Войтов с позывным "Ребе".

Погиб боец с позывным

В зону АТО он поехал добровольцем, чтобы защищать свою Родину.

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"Море позитива, философии и истории своего народа. Историй и философии украинского еврея, который стал на защиту своего дома, своей семьи. Который всегда знал что сказать, вкладывая в смысл слов гораздо больше, чем ты ожидаешь", – рассказывает о бойце друг Виталий Сатаренко.

"Сегодня полк "Киев" потерял одного из лучших бойцов Войтова Николая Сергеевича! Настоящий патриот, надежный товарищ, боец, безумно талантливый человек, отец 4 детей", - написал на своей странице в Facebook нардеп Дейдей.

 Как сообщал штаб АТО, контролируемые Россией боевики за прошедшие сутки 39 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: #АТО#смерть#Донбасс