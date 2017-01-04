Сутки в зоне АТО: 39 обстрелов, двое раненых

Контролируемые Россией боевики за прошедшие сутки 39 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы», - говорится в сообщении.

Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали на Луганском направлении Новозвановку.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов обстреливали Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков, информируют в штабе.