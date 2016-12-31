Украинских воинов в АТО с новогодними праздниками поздравили львовские колядники (фото)

Творческая группа 58 дома офицеров (г. Львов) поздравила воинов—участников антитеррористической операции на востоке страны с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Чтобы поддержать украинских военнослужащих коллектив преодолел полторы тысячи километров.

Как рассказал начальник дома офицеров Виталий Провозин, к презентованной праздничной концертной программы вошли украинские народные песни, колядки, юмор и новогодние поздравления.

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«Во время новогоднего тура мы планируем посетить немало военных подразделений, которые защищают Украину в районе проведения антитеррористической операции, — сообщил Провозин. — Кроме того, мы передадим воинам много подарков от львовских волонтеров. Это сладости, вареники, мясные, колбасные изделия, прочее».

Сообщается, что первый концерт прошел с аншлагом.

«Громкими аплодисментами военнослужащие приветствовали артистов, с благодарностью дарили им цветы, вместе пели и танцевали», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, украинские бойцы с передовой поздравили свои семьи и украинцев с Новым годом.

Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой.

"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.