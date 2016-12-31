"Скорейшего окончания войны": бойцы с передовой поздравили с Новым годом (видео)

Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой.

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"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.