"Скорейшего окончания войны": бойцы с передовой поздравили с Новым годом (видео)
13:20, 31 декабря 2016Общество
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Украинские бойцы с передовой поздравили свои семьи и украинцев с Новым годом.
Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой.
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"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.
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