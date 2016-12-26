"Ребята погибли в бою": в Минобороны опровергли информацию о смерти военных близ Светлодарска в результате пыток

Об этом на своей странице в Facebook написал советник замминистра обороны Украины Василий Будык.

"Сегодня можно уже с уверенностью сказать - ребята погибли в бою. Есть свидетели гибели "Шайтана". Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе "Эфа", - говорится в его сообщении.

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Будык рассказал, что последний боец попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться.

"По "Семьянину" было сложнее, была информация что он раненый и возможно попал в плен. Были использованы все возможности для его поиска, но увы результата не было. Позже его тело было обнаружено в 200 метрах от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", - отметил советник зама министра обороны.

Таким образом Будык опроверг информацию некоторых волонтеров о том, что военные погибли в плену боевиков в результате пыток.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге.