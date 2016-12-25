"Режим тишины" в зоне АТО: за сутки боевики 39 раз обстреляли украинских военных

В минувшие сутки боевики продолжили откровенно нарушать Минские договоренности, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Мариупольском направлении были обстреляны украинские позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкине, Талаковка и Водяное. Дважды были совершены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер, говорится в сообщении.

На Донецком направлении позиции украинских военных были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганском вели огонь 82 миллиметровые минометы.

На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отметили в штабе АТО.

В целом на протяжении прошлых суток зафиксировано 39 обстрелов украинских позиций.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики в Минске договорились установить режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

Вечером, 24 декабря, в штабе АТО сообщили, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать «режим тишины», зафиксировано 23 провокационные обстрелы позиций сил антитеррористической операции.