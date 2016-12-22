В штабе АТО рассказали, как военные остановили атаки боевиков на Светлодарской дуге

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, сегодня российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на Донецком направлении.

Так, из артиллерии калибра 122 миллиметра оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов были обстреляны Луганское и Старогнатовка, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевка, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.

Около 08.30, говорится в сообщении, российско-террористические войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций ВСУ на Светлодарской дуге, и под его прикрытием совершили попытку атаки. Однако ответным огнем они были остановлены, и отошли. «Впрочем, уже в 10.00, боевики возобновили обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и 120-миллиметровых минометов и вновь попытались атаковать наши позиции. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в течение дня террористы дважды обстреляли н.п. Мироновка из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Крымскому.

«В целом по состоянию на 18 часов зафиксировано 15 обстрелов», - проинформировали в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.