Силовой путь: Жебривский не исключает "хорватского сценария" деоккупации Донбасса

18:33, 22 декабря 2016
Война
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает неизбежным хорватский вариант деокупации Донбасса. 

Жебривский не исключает "хорватского сценария" для Донбасса / Фото УНИАН

Об этом он сказал на пресс-конференции в Краматорске, передает "ОстроВ". 

Жебривский отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно неподконтрольных территорий. 

"Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет (избранный президент США –  Ред.) Трамп", - сказал он, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории. 

По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии. 

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"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий. 

Показательно, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события. Так, в июне 2016 года он заявлял, что есть два варианта решения конфликта. Первый – отказ России от Донбасса из-за усиления международных санкций. "Второй вариант - хорватский. Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - сказал Жебривский, подчеркнув, что лично он надеется на первый сценарий. "Потому что самое страшное на войне - хоронить своих собратьев", - объяснил он. 

В 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций "Молния" и "Буря" принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашения, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году. 

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Теги: #Донбасс#деоккупация#Жебривский