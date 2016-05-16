Жебривский констатирует, что "пасхальная тишина" в зоне АТО закончилась

12:37, 16 мая 2016
Война
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Обстрелы со стороны боевиков активизировались в разы.

facebook.com/marektv

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в своем Facebook.

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"К сожалению, "пасхальная тишина" закончилась", - говорится в сообщении.

По словам Жебривского, из-за обстрелов есть раненые среди украинских военных, а также ранен мирный житель из Авдеевки.

Как сообщалось, боевики вновь активизировались неподалеку Авдеевки. Ночью по защитникам Авдеевской промзоны работали танки, ствольная артиллерия 120-мм минометы, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Перед майскими праздниками в зоне АТО было объявлен "режим тишины", который должен был вступить в силу 30 апреля.

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