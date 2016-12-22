В Харьковский госпиталь продолжают поступать бойцы из зоны АТО - волонтеры

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры "Сестра Милосердия".

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"Ищут много родичей своих бойцов. Звоните нам, если у нас, мы все сделаем для них. Везут, везут, везут…Новые поступают ежедневно( Везут всех, обстрелы не прекращаются и погода меняется, то холодно то плюс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступают "разные" - и ранения, и контузии (причем серьезные), обморожения, инфекции, осколочные, подрывные".