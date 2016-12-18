История с исчезновением военного-контрактника под Волновахой: в полиции прокомментировали инцидент
В ГУ НП в Донецкой области прокомментировали информацию о том, что под Волновахой исчез военнослужащий.
Там утверждают, что она не соответствует действительности.
"23-летний житель Хмельницкой области, который проходил службу в зоне АТО, выбыл из воинской части на лечение в родную область. Согласно сообщению Западного территориального управления военной службы правопорядка, пропавший мужчина уже найден в Черкассах", - подчеркнули в полиции.
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Отмечается, что военнослужащий покинул воинскую часть 2 ноября этого года в связи с болезнью. Он был направлен в местный госпиталь, а 7 ноября был переведен в медучреждение за пределами Донецкой области.
"Установлено, что мужчина проходил курс лечения в военном госпитале г. Хмельницкого, который самовольно покинул 30 ноября. В воинскую часть и вообще на Донбасс боец не возвращался", - рассказали в ГУ НП в Донецкой области.
По данным военной службы правопорядка, военнослужащий был найден в г. Черкассы и сейчас находится там.
Ранее волонтер Светлана Абаева сообщила об исчезновении военного контрактной службы Александра Романюка в зоне АТО вблизи Волновахи.