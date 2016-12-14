Россия развернет батальон ВДВ в оккупированном Крыму

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов, передает ТАСС.

"В соответствии с решением коллегии Минобороны РФ в следующем году должно начаться формирование в Джанкое отдельного батальона 97-го десантно-штурмового полка, воссозданного в составе 7-й дивизии ВДВ. Планируется, что до конца 2017 года этот батальон будет сформирован", - сказал он.

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Оккупанты заявляют, что решение о воссоздании этого полка было принято в связи с "высокой вероятностью провокаций в Крыму со стороны украинских спецслужб".

Ранее УНИАН сообщал, что один из зенитных ракетных полков в оккупированном Крыму перевооружен на систему ПВО С-400 "Триумф", которая уже находится на месте постоянной дислокации на территории аннексированного полуострова.