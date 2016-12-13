Россия вооружила зенитчиков в оккупированном Крыму системой ПВО С-400

Об этом сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, передает РБК.

Он отметил, что в декабре "поистине масштабная система" С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство.

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Севостьянов подчеркнул, что она "на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны" на юге России.

Кроме того, Севостьянов рассказал, что личный состав полка полностью переучен.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в аннексированном Крыму на боевое дежурство заступили новые зенитные ракетные комплексы и зенитные ракетно-пушечные комплексы оккупантов.