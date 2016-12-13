"Звука не слышно, нет никакой вспышки": военные рассказали о новом российском оружии на Донбассе (видео)

Один из 152-миллиметровых снарядов разорвался прямо посреди улицы в Троицком, говорится в сюжете ТСН.

В несколько домов в поселке были прямые попаданий. В других повылетали стекла. "Работала САУ", - убежден военнослужащий ВСУ с позывным "Охотник".

У бойцов грузинского легиона, которые защищают один с флангов Троицкого, нет сомнения – с той стороны работают хорошо обученные люди. "Нам известно, что там сейчас собралось очень много российских военных", - рассказал боец с позывным "Маэстро".

Троицкое в этом секторе самая горячая точка. Враг постоянно пытается нащупать слабое место в украинской обороне. Кроме обычных гаубиц, террористы используют какое-то неизвестное оружие, которое наносит значительный ущерб поселку и военным.

Читайте такжеВодяное, которое только начало приходить в себя после "ада" 2014-го года, попало под огонь боевиков (видео)

"Мы не знаем, что это за оружие. Звука не слышно, нет никакой вспышки. Взрывается в воздухе и осколки потом вниз спускаются", - говорит "Маэстро".

Также российские наемники понемногу продвигаются вперед от своих позиций, скрываясь за туманом и снегопадами. Главная цель террористов в Троицком – взять под контроль дорогу, которая ведет прямо из оккупированного Стаханова на Попасну, Бахмут и Северодонецк, Лисичанск и другие украинские города. "Из Авдеевки не зашли – не смогли. Сейчас думают, что, может, здесь что-то получится", - объясняет "Маэстро". Однако для грузин это уже не первая война с Россией, поэтому опытные бойцы не оставляют врагу шансов на успех.