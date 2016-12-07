Быстрого решения не существует: Тука назвал возможные сроки деоккупации Донбасса

Полная деокупация Донбасса с возможностью проведения выборов по украинскому законодательству возможна только через 4-5 лет. О такой возможности в эфире NewsOne заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В то же время он подчеркнул, что не является сторонником военного пути деоккупации Донбасса.

«Быстрого решения не существует», - сказал Тука, комментируя ситуацию относительно деоккупации Донбасса и подчеркнул, что нужно различать, что имеется ввиду под деоккупацией Донбасса потому, что многие люди понимают разные процессы под этим термином.

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"Если говорить о вводе международной миротворческой международной миссии и взятии под контроль этой территории, я даю меньше, чем два года. Если финальная точка - это проведение выборов на той территории, то думаю, что два года - это слишком быстро. Я бы дал минимум четыре-пять лет ", - сказал Тука.

В то же время, по его словам, самым слабым местом «Л/ДНР» явдяется поддержка со стороны России, и если ее не будет то эти квазирежимы «падут через три месяца».

«Самое слабое место – это поддержка со стороны России, если оставить эти режимы без поддержки России - финансовой, экономической, политической, военной, то эти квазирежимы, они сами по себе падут максимум через три месяца", - подчеркнул Тука.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что Украина не готова к наступлению на Донбассе.

Он рассказал, что чем меньше местных на Донбассе хотели брать оружие в руки, тем большее количество российских наемников закачивалось из вне. И сейчас состояние у боевиков плохое, они готовы сложить оружие. Поэтому существует большая вероятность проукраинского восстания, но есть большие сомнения в том, что "нам удастся поддержать это восстание со своей стороны", отметил Тука.