Тука рассказал о готовящемся на Донбассе проукраинском восстании

Об этом Георгий Тука рассказал в интервью "Апострофу".

"Если брать боевиков из числа граждан Украины, то настроение плохое. Много кто готов сложить оружие", - сказал заместитель министра.

Также Георгий Тука отметил, что после завершения конфликта на Донбассе в Украине будет происходить сложный процесс демилитаризации и привлечения к ответственности боевиков, которые были причастны к убийствам военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирных жителей.

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Кроме того, по словам Туки, на сегодняшний день среди боевиков "Д/ЛНР" местных осталось 30%, все остальные - это "ихтамнеты". "И это серьезная проблема, потому что была у меня такая информация, что в принципе даже на сегодняшний день теоретически есть возможность изнутри поднять там восстание. Но есть огромная вероятность того, что это восстание будет утоплено в крови всем этим хламом, прибывшим извне. И есть большие сомнения в том, что нам удастся поддержать это восстание со своей стороны", - рассказал политик.

Также он заявил, что встречался с представителями двух таких территорий, которые хотели поднять восстание, и направил их в соответствующие структуры.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.