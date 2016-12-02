Тука оценил вероятность наступления ВСУ на Донбассе

Об этом Георгий Тука рассказал в интервью "Апострофу".

Он рассказал, что чем меньше местных на Донбассе хотели брать оружие в руки, тем большее количество российских наемников закачивалось извне. И сейчас состояние у боевиков дрянное, они готовы сложить оружие.

Поэтому существует большая вероятность проукраинского восстания, но есть большие сомнения в том, что "нам удастся поддержать это восстание со своей стороны", отметил Тука.

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Однако он попросил инициаторов идеи восстания не горячиться, потому что есть негативный опыт Варшавского восстания в годы Второй мировой войны (это произошло в августе 1944 года - Ред.). "Его организаторы рассчитывали на помощь Красной Армии, которая так и не приехала, поэтому восстание было подавлено. Чтобы подобное не повторилось у нас, нам необходимо сейчас сдерживаться", - говорится в сообщении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Однако нам, оценивая возможность молниеносного удара во время такого восстания, продолжил Тука, кроме человеческого ресурса, нужно иметь технические возможности.

"Наступать мы еще не готовы. У нас достаточно средств, чтобы сдержать любое наступление, но сами наступать мы еще не готовы", - подытожил он.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.