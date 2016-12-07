За сутки в зоне АТО ранены 5 украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены пятеро украинских военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий в зоне АТО в рядах украинских войск погибших нет, 5 были ранены, один во время обстрелов на передовой получил контузию", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли позиции сил АТО.