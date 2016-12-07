"ДНР" и "ЛНР" могут объединиться - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

При этом подробности готовящегося "воссоединения" не указываются.

Такие же слухи, по словам Тымчука, зафиксированы среди "полицейских ДНР" в Донецке и Горловке и в нескольких "армейских" подразделениях "1-го АК ДНР".

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"Характерно, что появление данных слухов было зафиксировано до заявления экс-главаря боевиков Безлера о возможном вооруженном конфликте между "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении координатора ИС.

В то же время, такая возможность активно обсуждается и в неофициальных беседах сотрудников штабных структур "1-го АК ДНР" и различных "гражданских министерств" "ДНР" приблизительно с середины ноября.

Ранее экс-главарь боевиков в Горловке Игорь Безлер спрогнозировал, что поведение так называемого руководства "Д/ЛНР" может спровоцировать междоусобный конфликт в этом регионе.