Учения "Си Бриз-2016" превзошли все ожидания — руководитель от американской стороны (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, в церемонии приняли участие украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие, которые принимали участие в отработке задач маневров "Си-Бриз 2016".

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Заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по боевой подготовке капитан первого ранга Алексей Нейижпапа поблагодарил участников учений за плодотворное сотрудничество и отметил, что учения принесли пользу всем военнослужащим, которые в них участвовали.

Заместитель руководителя учений с американской стороны капитан второго ранга Кеннет Енгле акцентировал внимание, что военные маневры "Си-Бриз" состоялись в четырнадцатый раз так же, как всегда, - успешно.

«Все поставленные перед этими международными учениями задачи были выполнены в полном объеме», - подчеркнул американский офицер.

Кроме того, церемония закрытия военных учений "Си-Бриз 2016" прошла и в Одессе.

Там руководитель от американской стороны капитан 1 ранга Ричард Дромерхаузер заявил, что украинско-американские учения "Си Бриз-2016" превзошли все ожидания.

"Обучение превзошли все ожидания. Совместными усилиями нам удалось достичь очень многого в обеспечении безопасности. Мы выполнили все задачи, безопасно и очень четко. И это благодаря тому, что много наций много времени занимались планированием и проведением обучения. И за это время мы выстроили хорошую дружбу, четкое понимание между военнослужащими разных стран", - отметил Дромерхаузер.

Он выразил надежду, что в будущем будет продолжена практика проведения учений серии "Си Бриз" и стороны будут поддерживать дружеские отношения.

Как напомнили в оборонном ведомстве, украинско-американские учения "Си-Бриз 2016" длились с 18 до 30 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях. Темой учений было проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе, целью - отработка по стандартам ведущих стран мира действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной операции по установлению мира.

В мероприятиях приняли участие до 4 тыс. личного состава. Кроме Украины и США, участниками ученийя также являются Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Финляндия. К мероприятиям привлекли более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМС Украины, Госпогранслужбы Украины, ВМС США, ВМС Румынии и ВМС Турции, около 20 самолетов и вертолетов, свыше 140 единиц автомобильной и бронетехники, до 700 военнослужащих морской пехоты и других сухопутных подразделений.

Часть стран на обучении представлена тренировочными группами, офицерами штаба, наблюдателями и инструкторами. Украину, кроме ВМС и ДПС, представляли также личный состав и техника Сухопутных войск, Воздушных сил и Национальной гвардии.