В России исчезли три десантника после учебных прыжков с парашютом

В России в Краснодарском крае три десантника пропали без вести после учебного прыжка с парашютом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что это произошло вчера, 24 ноября. После прыжка десантники приземлились в реку Кубань.

"24 ноября при выполнении военнослужащими Новороссийского соединения ВДВ плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Темрюкском районе Краснодарского края трое военнослужащих приземлились вне заданного площадки приземления на водную поверхность реки Кубань", - говорится в сообщении.

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Сейчас организован поиск военных. На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск РФ совместно с правоохранительными органами.

Ранее, во время учебных занятий на Чебаркульському полигоне в Челябинской области РФ утонул танк, в результате происшествия пострадал механик-водитель.

В военно-следственном отделе по Чебаркульському гарнизоне СК России отказались от комментариев. "В конце августа на Чебаркульському полигоне во время учебных занятий по преодолению водоема танк затонул. В результате инцидента механик-водитель пережил клиническую смерть, сейчас он жив, но инцидента не помнит", - сообщили в СК России.