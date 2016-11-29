Днепропетровская область отправила две фуры питьевой воды в "засыхающий" Торецк

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, 29 ноября из Днепра отправились две фуры с питьевой водой.

По информации пресс-службы, Днепропетровская ОГА держит связь с Донбассом и в случае необходимости будет помогать и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в результате артиллерийского обстрела незаконных вооруженных формирований утром 23 ноября был поврежден участок водопровода диаметром 900 мм «Горловка – Торецк», что привело к полному прекращению водоснабжения Торецка и близлежащих населенных пунктов.

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Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления.

Подразделения ГСЧС организовали подвоз технической и питьевой воды, работают три передвижных пункта обогрева.

Пресс-центр штаба АТО сообщал, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Работники коммунального предприятия только сегодня смогли приступить к ремонту поврежденного водопровода. До этого боевики не предоставляли гарантии прекращения огня на этом участке.