Во вторник планируется начало "режима тишины" под Торецком для ремонта водопровода - Жебривский

Во вторник в Торецке, в котором нет воды, должен начаться «режим тишины» для дальнейшего ремонта водопровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что письменные гарантии о прекращении огня в районе проведения ремонтных работ на водопроводе возле Торецкая поступили от российской стороны СЦКК.

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«Режим тишины начинается завтра от 09:00 до 16:00. Утром наши ремонтные бригады и подразделения МЧС начинают работы. Режим прекращения огня предоставлено на три дня», – отметил он.

Ранее Жебривский заявлял, что боевики не дают возможности отремонтировать водопровод до города Торецьк.

"Российские боевики и дальше не дают гарантий режима тишины и возможности отремонтировать водопровод в Торецке. В "серой зоне" нам нужно отремонтировать поврежденную взрывами участок 900-мм трубы. На самом деле, нам нужно 2-3 дня, чтобы заменить поврежденный участок. Все необходимое у нас есть, мы готовы в любой момент приступить к работе", - сообщил Жебривский.

Как ранее сообщал УНИАН, город Торецьк Донецкой области, которое пятые сутки остается без воды из-за повреждения боевиками водопровода, оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

В результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водовод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в Торецу и близлежащие населенные пункты. Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления.