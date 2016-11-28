Тука озвучил сроки возвращения оккупированного Донбасса, за Крым Россия "будет держаться до последнего"

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука.

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"Убежден в том, что они вернут "ДНР" и "ЛНР." А вот за Крым они будут держаться до последнего. И здесь очень важно не уменьшать санкционное давление. Наиболее вероятный путь возвращения Крыма - это когда в самой Федерации начнутся центробежные процессы", - рассказал он.

При этом, говоря о сроках возврата Донбасса, Тука назвал 2017-й - максимум 2018-й год.

"Я оптимистичен. У меня есть ощущение, что это произойдет в 2017, максимум, в 2018 году", - убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, добавив, что это будет на условиях "минского процесса".

Ранее Тука заявлял, что возвращение аннексированного Крыма в состав Украины в ближайшие 3-5 лет невозможно. "Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет. Объясню, почему. Лично моя точка зрения заключается в том, что Крым вернется в состав Украины тогда, когда в России от экономического кризиса начнутся в очередной раз центробежные силы. Сейчас это может показаться бредом и фантастикой, но можно посмотреть ленты новостей середины 90-х годов, каким образом развивались события и в Калининграде, и в Татарстане ... потом взорвалась Чечня. Мы все это сами видели", - пояснил он.