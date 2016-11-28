Боевики сегодня осуществили 20 обстрелов, горячее всего - на Мариупольском направлении

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Пренебрегая Минскими договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкиному, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер», - подчеркивается в сообщении.

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На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попала Новоалександровка.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки и Луганского, информируют в штабе.

Ранее, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщал, на Луганском направлении по сравнению с прошлыми днями география боевых действий расширилась, в частности противник в очередной раз дважды обстрелял район потенциального разведение сил и средств в Станице Луганской. Во второй половине дня произошла серия перестрелок в Желтом (район Счастья), которая с перерывами длилась почти 4 часа.