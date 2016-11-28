На Луганском направлении расширилась география боевых действий – Лысенко
На Луганском направлении значительно расширилась география боевых действий, а на Мариупольском направлении ситуация несколько улучшилась.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, на Луганском направлении по сравнению с прошлыми днями география боевых действий расширилась, в частности противник в очередной раз дважды обстрелял район потенциального разведение сил и средств в Станице Луганской. Во второй половине дня произошла серия перестрелок в Желтом (район Счастья), которая с перерывами длилась почти 4 часа.
Кроме того, продолжаются мощные вражеские обстрелы возле Попасной. Один из них был минометным - по позициям украинских военнослужащих было выпущено около 20 мин.
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Всего же за прошедшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, один из которых - из тяжелого вооружения.
На Донецком направлении за прошедшие сутки боевые действия велись только в двух районах - поселок Луганское и Авдеевская промзона. Кроме легкого вооружения противник применил БМП и минометы.
"По нашим позициям в Авдеевке выпущено 26 мин разного калибра. И украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - сказал Лысенко и добавил, что всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, один из которых - с применением тяжелого вооружения.
На Мариупольском направлении, сообщил Лысенко, противник традиционно нарушил режим тишины в Марьинке, Новотроицком и на приморских рубежах. Однако по сравнению с предыдущими днями стало несколько спокойнее: вчера оккупанты лишь дважды применяли тяжелое вооружение - минометы и пушки. "Это произошло в Талаковке", - добавил Лысенко.
По его словам, как и ранее, активно работают вражеские снайперы, прежде всего в Новотроицком и Широкином.
Всего же за прошедшие сутки, отметил Лысенко, на Мариупольском направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов.