На Луганском направлении расширилась география боевых действий – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении по сравнению с прошлыми днями география боевых действий расширилась, в частности противник в очередной раз дважды обстрелял район потенциального разведение сил и средств в Станице Луганской. Во второй половине дня произошла серия перестрелок в Желтом (район Счастья), которая с перерывами длилась почти 4 часа.

Кроме того, продолжаются мощные вражеские обстрелы возле Попасной. Один из них был минометным - по позициям украинских военнослужащих было выпущено около 20 мин.

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Всего же за прошедшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, один из которых - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении за прошедшие сутки боевые действия велись только в двух районах - поселок Луганское и Авдеевская промзона. Кроме легкого вооружения противник применил БМП и минометы.

"По нашим позициям в Авдеевке выпущено 26 мин разного калибра. И украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - сказал Лысенко и добавил, что всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, один из которых - с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении, сообщил Лысенко, противник традиционно нарушил режим тишины в Марьинке, Новотроицком и на приморских рубежах. Однако по сравнению с предыдущими днями стало несколько спокойнее: вчера оккупанты лишь дважды применяли тяжелое вооружение - минометы и пушки. "Это произошло в Талаковке", - добавил Лысенко.

По его словам, как и ранее, активно работают вражеские снайперы, прежде всего в Новотроицком и Широкином.

Всего же за прошедшие сутки, отметил Лысенко, на Мариупольском направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов.