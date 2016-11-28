За сутки в зоне АТО шестеро военнослужащих получили ранения - Лысенко
13:33, 28 ноября 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
Шестеро защитников Украины получили ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, за минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет.
В то же время, шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов. Четверо из них были ранены в Желтом, двое - в Авдеевской промзоне.
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