За сутки в зоне АТО шестеро военнослужащих получили ранения - Лысенко

13:33, 28 ноября 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

Шестеро защитников Украины получили ранения / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет.

В то же время, шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов. Четверо из них были ранены в Желтом, двое - в Авдеевской промзоне.

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