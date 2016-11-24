Российский журналист оценил, возможен ли блицкриг на Донбассе

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал Аркадий Бабченко, опальный российский военный журналист, писатель и ветеран двух чеченских военных кампаний.

"Но тогда никто не понимал, что происходит, в итоге все это закрутилось до Иловайска, аэропорта, Дебальцево, а сейчас уже приняло такие масштабы, какие приняло. Сейчас любое смещение фронта в ту или иную сторону на значительное расстояние автоматически приведет к большой войне", - заявил журналист.

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Он считает, что Украина отвоюет Донбасс и вернет эти территории, но тогда, когда России уже будет не до Донбасса.

"Как только Россия перестает помогать так называемым "ЛНР" и "ДНР", эти квазигосударства перестанут существовать через две недели. Украинская армия входит на оккупированные территории, доходит до границы, восстанавливает свой суверенитет и водружает украинский флаг над Изварино. На этом война заканчивается", - рассказал Бабченко.

Но, по его мнению, есть и второй вариант развития событий: в России начнется все-таки какое-то выздоровление, и она из психиатрической больницы превратится в государство, живущее в реальном мире.

"Приходит новая власть, выводит войска с Донбасса и пытается ситуацию стабилизировать", - поведал еще один сценарий журналист.

Полный текст интервью с Аркадием Бабченко читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.