В ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации на Донбассе: насчитали почти полтысячи взрывов

Об этом говорится в отчете миссии, размещенном на сайте организации, на основе информации по состоянию на вечер 22 ноября.

"СММ отметила увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В Донецкой области большинство случаев нарушения режима прекращения огня произошло в районах Авдеевки и Ясиноватой, а также в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя", - сказано в отчете.

В частности, в Донецкой области было зафиксировано более 460 взрывов (за предыдущий отчетный период - 118 взрывов). Почти 220 взрывов зафиксировано в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя и более 100 - в районе Авдеевки–Ясиноватой–Донецкого аэропорта.

Читайте такжеНа оккупированный Донбасс въехал 58-й путинский "гумконвой"

В Луганской области миссия зафиксировала 27 взрывов. В предыдущий отчетный период был зафиксирован только один взрыв. "На месте размещения отведенного тяжелого вооружения «ДНР» вооруженный мужчина позволил наблюдателям осмотреть вооружение лишь с расстояния 15 м. Члены патруля миссии зафиксировали шесть самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), но не смогли записать их индивидуальные заводские номера. Вооруженный мужчина не пропустил наблюдателей к еще одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения «ДНР», - заявили наблюдатели.

Они также проинформировали, что продолжили осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Вместе с тем на всех трех участках они столкнулись с ограничением свободы перемещения.

Также сообщается, что патрули СММ столкнулись с 7 случаями ограничения свободы перемещения (три в подконтрольных правительству Украины районах и четыре - в районах, не контролируемых правительством).

"В Марьинке наблюдатели видели, как ученики и сотрудники школы покидали кабинеты и направлялись в укрытие после того, как они услышали взрывы. Во время наблюдения в школе члены патруля Миссии также слышали взрывы в непосредственной близости от территории школы", - заявили наблюдатели.