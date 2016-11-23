В ОБСЕ предупреждают о серьезных последствиях для населения за неуплату боевиками за водоснабжение

Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Была подтверждена обеспокоенность ситуацией с поставками электроэнергии и водоснабжения. Я лично обращался к участникам Минского процесса с просьбой срочно решить вопрос водоснабжения в Луганской области. Этот вопрос остается нерешенным из-за отсутствия готовности конструктивно решить проблему платежей", - сказал Сайдик.

"Я сегодня неоднократно обращал внимание на серьезные последствия для населения такого подхода сторон с 1 декабря", - добавил он.

Также, по его словам, "в рабочей группе по гуманитарным вопросам подробно обсуждались вопросы освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, в первую очередь – освобождение больных и раненых, несовершеннолетних и женщин". Кроме того, обсуждались вопросы розыска лиц, пропавших без вести.

"Я хотел бы с радостью отметить тот факт, что украинская сторона увеличила нормы на провоз груза гражданским населением с 50 кг до 75 кг одним человеком в момент пересечения пункта пропуска (на линии соприкосновения - УНИАН). Положительным является также предусмотренное увеличение количества сотрудников на пропускных пунктах с украинской стороны", - добавил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, украинский представитель в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет, что Украина на переговорах в Минске призывает Российскую Федерацию не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оплатить долги за водоснабжение.

Сегодня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что более 500 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды из-за неуплаты властями «ЛНР» за водоснабжение.

26 октября специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил о необходимости решения проблемы погашения боевиками "ЛНР" задолженности за поставку воды и электроэнергии.

5 октября Сайдик заявил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) компенсирует украинской стороне 700 тыс. долларов задолженности за потребленные на временно оккупированных территориях Луганской области электроэнергию и воду.