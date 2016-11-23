ДРГ террористов пыталась прорвать позиции украинских военных в районе Счастья, есть раненый

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку прорыва позиций украинских военных вблизи Счастья.

"В результате боевого столкновения один наш воин получил ранение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября в ходе боевого столкновения с террористами "ДНР" получил ранение украинский разведчик "Паук". "Он получил тяжелое ранение, защищая Мариуполь. Находится в реанимации. Врачи делают все возможное", - написал глава ГУ НП в Донецкой области Аброськин.

В штабе АТО рассказали, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего произошло 25 обстрелов, а с полуночи – уже 4.