Под Мариуполем произошло боестолкновение, тяжело ранен украинский разведчик "Паук" (фото)

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Этим летом он вместе с товарищем взяли в плен восьмерых (!) боевиков "ДНР". За взятие этих пленных был представлен к государственной награде, но до настоящего времени решение о награждении не принято... Он уже третий год на войне и не из-за наград, а по зову души служит и защищает нашу страну. И сегодня, прийдя в сознание, сказал, что как только встанет на ноги, вернётся в строй, на передовую", - говорится в его сообщении.

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Аброськин рассказал, что "Паук" принимал активное участие в Революции достоинства. Был на Майдане в "Правом секторе". С Майдана ушёл на войну. Сначала добровольцем, а затем перевёлся в ВСУ.

"Он получил тяжёлое ранение, защищая Мариуполь. Находится в реанимации. Врачи делают все возможное", - написал глава ГУ НП в Донецкой области.