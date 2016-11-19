В Днепре в больнице скончался 19-летний боец АТО

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

«В 13.00 сердце Героя остановилось в третий раз, за 20 дней борьбы за жизнь навсегда. Вражеский обстрел промзоны забрал жизнь нашего Героя, молодого мальчика из села Масковцы, Барышевского района Киевской области, который добровольно заключил контракт с ВСУ и вместе с родным старшим братом, стал на защиту Украины», – сказала Губа.

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Советник председателя Днепропетровской ОГА отметила, что 6 ноября Виталию исполнилось 19 лет.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября во время минометного обстрела на позиции под Авдеевкой погиб командир 72-й бригады ВСУ Сергей Ходоровский.

Авдеевская промзона остается одной из наиболее горячих точек в зоне АТО.