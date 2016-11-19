Смерть командира взвода 72-й бригады под Авдеевкой: военные рассказали о погибшем (фото, видео)

Это одна из самых опасных позиций на передовой под Авдеевкой, передает 5 канал.

С наступлением темноты здесь всегда жарко. Боевики – совсем близко. Иногда подползают почти вплотную. Местность и руины домов этому только способствуют.

17 ноября во время минометного обстрела уже второй раз за ноябрь на этой позиции погиб боец. Командир взвода Сергей Ходоровский. Ему было 36 лет. Кадровый военный, он служил в Ираке, выходил из окружения под Иловайском. У него дома остался маленький ребенок.

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Самый молодой во взводе погибшего Сергея Ходоровського – 20-летний Евгений. Вспоминая командира, юноша не сдерживает слез. Тот был для него учителем – ведь на войне Женя лишь месяц.

"Человек добрый, хороший, таких людей мало. У меня нет слов, мне тяжело говорить. Я даже не верю, что этого человека нет. Я его считал как отца здесь", – военный 72-й бригады ВСУ Евгений.

В начале ноября на этих же позициях погиб Денис Здоровец – киевлянин, которому в сентябре исполнилось 22.