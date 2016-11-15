В СЦКК опровергли информацию ОБСЕ об использовании силами АТО "Градов"

В СЦКК заявили, что украинская сторона не применяла установки «Град» на Донбассе. Об этом говорится в заявлении СЦКК, которую распространил на своей странице в Facebоok пресс-офицер Тарас Грень.

Согласно заявлению, в отчете СММ ОБСЕ говорится о том, что от 7, 8, 10, 12 и 14 ноября "отмечается, что наблюдателями и камерами Миссии фиксировались применения РСЗО БМ–21 "Град" в период с 4 по 13 ноября".

"В случае 13 ноября наблюдатели в районе м. Кадиевка только слышали взрывы похожи на взрывы РСЗО", - говорится в заявлении.

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При этом, в отчете отмечается, что камеры ночью могут воспринимать очереди трассирующих снарядов 30-мм автоматической пушки БМП-2 за выстрелы из «Градов».

"По оценке специалистов, в ночное время при определенном ракурсе камера видеонаблюдения может воспринимать очереди трассирующих снарядов 30-мм автоматической пушки БМП-2, как выстрелы из РСЗО. Подобные случаи наблюдались и в августе этого года на Мариупольском направлении, но не нашли подтверждения", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал УНИАН, последние 5 суток идет активное раскачивание ситуации в ВСУ. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков. Он рассказал, что происходит это с использованием спецсредств, "говорунов".

"Армию качают. Просто вдумайтесь - кто-то сейчас, прямо в эту минуту, качает настроение в армии. Этот кто-то хочет добиться победы над нами именно такой ценой", - отметил Бирюков.

По его мнению, Путин может напасть на Украину, если военных все-таки "раскачает".