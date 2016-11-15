В украинской армии пятые сутки идет раскачка ситуации - Бирюков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

Он рассказал, что происходит это с использованием спецсредств, "говорунов".

"Армию качают. Просто вдумайтесь - кто-то сейчас, прямо в эту минуту, качает настроение в армии. Этот кто-то хочет добиться победы над нами именно такой ценой", - отметил Бирюков.

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По его мнению, Путин может напасть на Украину, если военных все-таки "раскачают".

"Армию качают. Фамилия качающего, по цепочке вверх, Путин. И да, он может напасть. Когда раскачает. Мы это уже проходили в 2014-м. Когда раскачивали Крым, раскачивали Донецк, раскачивали Луганск... Армию качают, а армия, в массе своей - не слушает. Более того, сигнализирует", - считает советник Порошенко.

Бирюков считает, что митинги и протесты раскачивают ситуацию в армии и стране.

"Вы, протестующие, подставляете армию. Тем, что заставляете бойцов нервничать про тыл. Отвлекаете от прицела, от ночника, от гашетки", - подытожил он.