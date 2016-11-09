Боевики обстреляли из артиллерии Торецк: погиб мирный житель (фото)

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Обстрел произошел вчера вечером.

«Снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8-го марта поселка Новгородское в городе Торецке. От взрыва снаряда возле своего дома погиб молодой человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали об обеспечении бойцов АТО теплой форме, признали проблемы

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.